「窯傳-銅鑼窯、金酆窯、金龍窯主題展」於苗栗陶瓷博物館登場，打破單一展示場域界線，在室外展出大型裝置藝術，讓遊客貼近作品，拉近與陶藝的距離。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣為全國傳統陶製品之重鎮，富含苗栗地方特色及傳統文化，培育出眾多技藝精湛陶藝工作者，苗栗縣政府爭取客家委員會補助執行「苗栗陶品牌打造計畫」，其中規畫陶藝文物展，展現苗栗窯場跨時代的發展歷程。

「窯傳-銅鑼窯、金酆窯、金龍窯主題展」策展人張維翰為銅鑼窯第三代接班人，他以苗栗老窯場復興運動為展覽核心理念，在室外場域及室內展場展出作品，室外設置大型裝置藝術，室內則有銅鑼窯、金酆窯、金龍窯作品，並結合老照片，展現苗栗窯場的發展歷程，以及3窯在不同年代所呈現的風格變化，即日起至8月31日在苗栗陶瓷博物館登場。

銅鑼窯、金酆窯、金龍窯分別為在銅鑼鄉、公館鄉、西湖鄉，皆以手擠坯技法起家，並傳承至二代、三代，保存且發揚製陶傳統工藝。縣府文化觀光局長林彥甫指出，窯傳陶藝文物展集結銅鑼窯、金酆窯、金龍窯等三窯共29件作品，有兼具客家生活的生活陶、融合創新創作的藝術陶，每件藝術品與日常生活緊密結合，期盼民眾一同品味苗栗陶瓷的兼容並蓄，讓藝術走入生活，看見陶鄉風華。

(中時 )