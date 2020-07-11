「2020職想閱讀博覽會」登場，消防車開到場實體展示，親子一起體驗打火兄弟的辛勞。（陳淑芬攝）

國資圖、勞動部中彰投分署及虎尾科大等跨界舉辦的「2020職想閱讀博覽會」登場。（陳淑芬攝）

國資圖、勞動部中彰投分署及虎尾科大等跨界舉辦的「2020職想閱讀博覽會」登場。（陳淑芬攝）

你嚮往哪項職業？「2020職想閱讀博覽會」提供軍、護、警、消等專業裝備，讓民眾角色扮演（COSPLAY）體驗臨場感，牛刀小試一番。女大生穿起重達10幾公斤重的消防裝備簡直舉步維艱，大嘆「好難」；9歲林姓男童穿起警裝興奮留影，帥氣跟爸媽說：「長大要當警察」。

國立公共資訊圖書館、勞動部中彰投分署及虎尾科大跨界合作舉辦「2020職想閱讀博覽會」，規劃體驗、技職、閱讀、桌遊等6大學院，讓民眾透過遊戲體驗及角色扮演，挖掘自我、探索職涯，11日在國資圖登場。國資圖館長劉仲成、勞動部中彰投分署長林淑媛及虎尾科大副校長楊達立等人與會。

劉仲成表示，圖書館只是圖書館就太可惜了，必須類博物館化，今年受疫情影響，世界書香日改以結合探索職涯的線上模式推動，並舉辦「職想閱讀博覽會」將國資圖化身為6大學院，呈現廣義及多元閱讀形態，推動「做中學、學中做」的體驗活動。

其中的「技職學院」由虎尾科大、台中科大及弘光科大提供互動體驗，讓參觀民眾動手操作壓力感測器、太陽能發電系統及陶瓷、木工及文創商品，從動手做來認識職場特性。

值得一提的是現場還提供消防員、護理師、警察及軍人等角色扮演（COSPLAY）體驗，現場提供真實服裝及專業道具讓民眾親自體驗。嚮往從事救災公職的女大生李瑩禎，全副武裝穿起重達10幾公斤裝備，她嘆氣說，體力完全不行，簡直舉步維艱，還是靠所學的資訊專業從旁協助救災「卡實在」。

(中時 )