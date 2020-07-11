中央廣播電台民雄分台當年進行員工訓練時的照片。（國家廣播文物館提供）

館方特別邀請9位高齡8旬照片主角及眷屬回來懷舊，聊聊當年往事。（張毓翎攝）

今天開展時，知名導演王小棣（後排右二）也特地南下出席開展活動。（張毓翎攝）

國家廣播文物館11日舉行「說民雄的故事-老照片展」，80歲的退休播放師洪正一想起往事，他說，民國55年進入中央廣播電台民雄分台（廣播文物館前身）工作時，正值兩岸對峙年代，開播前10分鐘，節目內容都在向對岸人民心戰喊話，隨著兩岸逐漸開放，不再以這些內容為主題，容納更多台灣多元的文化及聲音。

洪正一嘉義高工畢業後，在師長引介下進入央廣，他說，早期兩岸情勢緊張，央廣受到政府委託，肩負宣傳政令、收集情報使命，節目內容嚴肅，不像現在廣播節目會介紹哪裡好吃、好玩，過去大多宣揚台灣政治、建設的現況及理念。

洪正一說，節目在台北錄製後，經由微波傳到民雄，他主要負責操作廣播發射機，央廣播音網絡龐大，最遠可至華中、華北地區，過程中，最擔心的節目突然中斷，當下長官就會打電話來「關心」，萬一機器故障或被監聽，得隨時回報，非常緊張。

另外，洪正一提到，當時央廣為公家機關，制度及福利很好，員工比照公教人員的待遇，以5個班次人員，輪班每天4個時段，壓力雖然不大，但大家都認真負責，很少出包，他笑說，「回想起來，還真的要感謝央廣給他這個工作機會」。

1998年中央廣播電台脫離國防部，那年洪正一也退休了，目前居住在民雄的他，仍是老當益壯，經常到廣播文物館散步，此外，館方若有活動，也會邀請他來當志工，分享在央廣日子裡的點點滴滴。

廣播文物館表示，此次展出中正大學傳播系教授管中祥及七星藥局藥師吳至鎧提供近80張老照片，另，館方也加碼20張由典藏的民雄分台老照片，讓深根在民雄83年的廣播文物館，一同訴說民雄老故事，展期直到9月底。

(中時 )