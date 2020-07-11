中信兄弟球團今日（11日）宣佈簽下「2019年世界12強棒球賽」墨西哥國家隊強投雷艾斯（Arturo Reyes），雷艾斯已於昨日早上抵達台灣，中信兄弟球團安排他於飯店進行為期14天的居家檢疫，預計將於7月25日解除隔離。

雷艾斯為美國籍、墨西哥裔球員，28歲，180公分，83公斤，右投右打。去年「2019年世界十二強棒球賽」入選墨西哥國家隊，並對中華隊投出先發五局無失分，僅被敲出2支安打的優質內容；最後也在季軍戰對上美國隊，繳出先發5.1局失1分，僅被敲出3支安打，送出5次三振、無保送的優異表現！

雷艾斯去年效力於坦帕灣光芒2A-3A球隊，合計11勝7敗，防禦率4.42；今年年初則是與遊騎兵隊簽定小聯盟合約，但因疫情影響，於六月份遭到釋出。此次來台雖因疫情仍須隔離觀察，但有別於一般防疫旅館，中信兄弟球團提供較大的飯店房間供其居住，擁有客廳及流理台設備，24小時有專人協助提供三餐，且於房間內放置訓練器材及消毒用品，讓雷艾斯在隔離期間仍可以維持訓練。

中信兄弟陣中擁萊福力（Mitch Lively）、米蘭達（Ariel Miranda）、德保拉（José De Paula）及羅傑斯（Esmil Rogers）四位洋將，昨日（10日）賽中萊福力突然發生右肩不舒服的狀況，球團已安排檢查，除了確保萊福力的身體狀況外，也積極補強投手戰力！除了上半季爭冠之際，也放眼下半球季，力拚全年度冠軍。

中信兄弟新洋投雷艾斯（Arturo Reyes）。（中信兄弟提供）

(中時 )