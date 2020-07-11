基隆市長林右昌11日指出，安樂三期社區公園目前已完工，公園極力避免破壞自然環境，特別重視排水功能。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基基隆市安樂區人數為各區之冠，對休閒環境的需求更是迫在眉梢，基隆市政府日前推動安樂三期社區公園周邊環境改善工程，市長林右昌11日指出，安樂三期社區公園目前已完工，公園避免破壞自然環境，並特別重視排水功能，透過整體環境改造與樹木疏伐，加強公園功能，更成為學校兒童遊戲空間的延伸，歡迎民眾跨區帶孩子來玩。

林右昌表示，市府透過設計優質公園，進行空間友善整體改造，把人工草皮、大沙坑放入園區，小朋友定能玩得很快樂，這地方不僅安全，各種特色遊具都有。未來不只是安樂三期民眾、建德國小學生，相信全市家長都帶小朋友來玩，也希望大家都能愛惜公園環境，一起維護環境清潔。

安樂區公所指出，公園整體園區空間改造、入口落差及廣場設計等工項，除可讓小朋友盡情在此遊憩，大朋友也能在此安全健身運動，並且改造為避免破壞自然環境，特別順應著自然地形來融入原有地景設置步道，規畫親子共融式遊具、成人體健設施，透過整地設計，考量排水利用透水式人工草皮，提供民眾使用遊戲活動場地。

林右昌昨穿著T恤、短褲與夾腳人字海灘鞋，帶著小朋友體驗溜滑梯、大沙坑等多樣遊具，而慶祝啟用主辦單位準備水槍，小朋友開心地持水槍，圍著林右昌瘋狂射擊，步步進逼，直呼「最厲害的來了」，讓持大水槍林右昌全身溼透，頻喊「投降了」，小朋友與一旁家長笑呵呵。

(中時 )