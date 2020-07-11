三倍券預購上路至今已經10天，預購人數突破千萬人，儘管綁信用卡相當便利、快速，但依舊有超過900萬人選擇紙本，甚至有1成的數位預購用戶反悔，改選紙本預購，對此專家透露原因有兩個。

根據《TVBS》報導，到今天(11日)上午11點，已經有1108萬人預購三倍券，其中紙本有955萬，佔了86%，但有銀行表示，這些榜定信用卡的數位客戶中，又有1成的人反悔，改選紙本，雖有民眾因為便利性因素，依舊堅持綁定信用卡，但不少人都表示要跟家人一起領取，顧慮到部分長輩與小孩沒有信用卡，還是決定選擇紙本。

對此，金融比較平台經歷呂芝穎就表示，造成此現象原因有2個，第一個是領取紙本的話，全家人的三倍券就能夠集資使用，一次購買高單價商品，第二則是還能當作轉贈、孝親與零用錢等功能，加上不少店家也針對紙本推出優惠，回饋甚至比刷卡還要好，導致1成的人變心。而若要取消綁定數位，只需要帶著健保卡到超商插進機台就能操作，但若預購紙本後就不能反悔改數位。

(中時電子報)