阿廷和阿睿兄弟年幼時，父親經商失敗跑路，房子被法拍。阿嬤帶著2人連夜搬家。雖然家境貧窮，兄弟爭氣考上長庚醫學和中醫系。2人感動建商何溪明，把其故事拍成微電影「最美麗的風景」，11日舉辦首映。

阿廷和阿睿在6、7歲時，父親經商失敗而跑路，因為欠債房子遭到法拍。阿嬤連夜搬家，祖孫3人相依為命。阿廷和阿睿雖然考上醫學、中醫系，不過阿嬤積勞成疾罹癌，2人也因為課業忙碌，無法打工，4年前在校方協助上，找上「大和何溪明優秀清寒獎助學金」，讓兄弟可以減輕負擔。

微電影中，阿嬤被醫師勸說要裝假牙，不料阿嬤認為自己年事已高，假牙費用貴，不如省下來，讓2人讀書能輕鬆一點。這幕場景也道出3人省吃儉用，努力向上。

何溪明得知阿廷和阿睿不被環境打倒，努力讀書，甚至有空還會當志工，覺得2人故事相當勵志，決定拍攝成微電影，兄弟2人也擔任主角，11日在台茂購物中心美麗新影城首映。未來影片將放上「大和建設機構」官網首頁、臉書、Youtube等，傳遞善與愛的力量。

首映會中，何溪明也宣布，9月開始將開放全國重點高中申請獎學金。也計畫今年底或明年初，推出公益微電影「大和獎」徵選比賽，以大專院校學生為對象，希望不斷傳遞溫暖與愛。

(中時 )