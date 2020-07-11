桃園市社會局11日表揚績優社會工作暨社政人員。其中桃園長庚醫院社工師郭智芳，曾協助有罕見疾病、情緒障礙女童，後來女童認郭為大姐姐，結婚時還邀請郭坐娘家席，她優異表現也獲頒傑出領航獎。
郭智芳有20年服務經驗，她說，剛工作時，曾協助1名罹患罕見疾病、情緒障礙、低收家庭的女孩，因為2人年紀差異不大，被女孩認她為大姐姐，自己也不斷協助女孩度過難關。女孩後來成功脫貧，也與警官結婚，郭智芳受邀參加婚禮，女孩安排郭坐在娘家席，讓郭相當感動。
另外社會局龍潭家庭服務中心社工魏道名獲頒潛力新秀獎，他大學、研究所都就讀社工相關科系。魏道名工作1年半，有次服務1名獨居、精神相關疾病，但不願就醫的爺爺，花了2、3個月陪伴後，終於說服爺爺就醫。期間他發現爺爺與兒子關係疏離，在他不斷努力下，爺爺後來與兒子關係變好，也讓魏道名相當欣慰。
不過身為社工，長期處理個案負面情緒，魏道名說，幾乎常接觸到社會邊緣、家庭關係失和，個案有情緒問題等，就要花很多時間陪伴。郭智芳則表示，因為與個案接觸時，要跟個案「穿同一雙鞋」，以同理心方式協助，難免自己會產生「替代性受傷」，因此每次輔導個案後，整理自己的心情很重要，也要有上下班的界線，下班就不要想到工作，才能做的長久。
11日的表揚中，分為績優社會工作人員、社政人員、推動家暴防治工作有功團體、推動家暴防治工作有功人士，共有77人、3團體。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。