社會局龍潭家庭服務中心社工魏道名曾經協助親子關係不睦的父子修補關係，讓他很感動。（賴佑維攝）

桃園市社會局11日表揚績優社會工作暨社政人員。其中桃園長庚醫院社工師郭智芳，曾協助有罕見疾病、情緒障礙女童，後來女童認郭為大姐姐，結婚時還邀請郭坐娘家席，她優異表現也獲頒傑出領航獎。

郭智芳有20年服務經驗，她說，剛工作時，曾協助1名罹患罕見疾病、情緒障礙、低收家庭的女孩，因為2人年紀差異不大，被女孩認她為大姐姐，自己也不斷協助女孩度過難關。女孩後來成功脫貧，也與警官結婚，郭智芳受邀參加婚禮，女孩安排郭坐在娘家席，讓郭相當感動。

另外社會局龍潭家庭服務中心社工魏道名獲頒潛力新秀獎，他大學、研究所都就讀社工相關科系。魏道名工作1年半，有次服務1名獨居、精神相關疾病，但不願就醫的爺爺，花了2、3個月陪伴後，終於說服爺爺就醫。期間他發現爺爺與兒子關係疏離，在他不斷努力下，爺爺後來與兒子關係變好，也讓魏道名相當欣慰。

不過身為社工，長期處理個案負面情緒，魏道名說，幾乎常接觸到社會邊緣、家庭關係失和，個案有情緒問題等，就要花很多時間陪伴。郭智芳則表示，因為與個案接觸時，要跟個案「穿同一雙鞋」，以同理心方式協助，難免自己會產生「替代性受傷」，因此每次輔導個案後，整理自己的心情很重要，也要有上下班的界線，下班就不要想到工作，才能做的長久。

11日的表揚中，分為績優社會工作人員、社政人員、推動家暴防治工作有功團體、推動家暴防治工作有功人士，共有77人、3團體。

(中時 )