基隆市運動i臺灣計畫輪流在各區開跑，於11日輪到仁愛區知名登山景點「獅球嶺」接棒舉辦，現場也吸引近2000名市民朋友到場。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆仁愛區知名登山景點「獅球嶺」可將基隆港海景盡入眼底，最遠時還可看見基隆嶼。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市運動i臺灣計畫輪流在各區開跑，於11日輪到仁愛區知名登山景點「獅球嶺」接棒舉辦，因為疫情舒緩，健走也吸引近2000名市民朋友到場，路線設定在獅球嶺公園折返，約3公里，公園景色可將基隆港海景盡入眼底，最遠時還可看見基隆嶼，基隆市政府也發出預告，下一場健走將於18日在碧砂漁港海功號前開跑，邀民眾齊聚岸邊，一起響應防疫新生活，伴著美景來強健體魄。

市府指出，獅球嶺砲台也是基隆市所有砲台中，位於最內陸位置的一座，因地勢較高，因此還是可俯瞰整個基隆市區，遠方的基隆港海景也可盡入眼底，這片美景便是市民朋友最值得珍藏的寶藏，適合民眾攜家帶眷前往遊憩，參與健走的民眾邊流汗邊開心的表示，透過健走活動可以一邊探訪基隆的美景，實在是一舉兩得。

教育處長林祝里表示，因為疫情趨緩，基隆迎來遲來的運動季，教育處積極辦理運動i台灣活動，讓市民健全身心靈、提升免疫力，並能盡享基隆的美，市府也在計畫中為身心障礙族群提供友善的運動體驗，請基隆市體育會於體育館辦理的身心障礙地板滾球，現場有近200名民眾參加，共同運動愛健康。

另外，教育處指出，18日為運動i臺灣計畫的最終場，請有興趣的起在海邊開走的民眾，於當天共聚碧砂漁港海功號前，一起運動、健康久久，市府期盼大家能一起響應防疫新生活，多走出戶外來參加各項活動，並希望藉機養成良好運動習慣。

(中時 )