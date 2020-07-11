陳盈駿遭遇胡瓏貿的好友對決戲碼11日上演，儘管陳盈駿貢獻14分、6助攻與2籃板，但他所效力的廣州龍獅，仍以111比123不敵福建潯興，苦吞5連敗，目前排在第12的福建搶下5連勝，效力福建的胡瓏貿2分、3籃板及2助攻。

福建首節就靠外援泰勞森狂飆三分火力，輕鬆擴大領先差距到兩位數，隨後王哲林、陳林堅兩名福建球員也投入火力，幫助福建打完上半場，就取得66比42大幅領先，下半場隨著泰勞森完成大三元數據，福建根本不給廣州任何追上機會。

福建獲勝頭號功臣是貢獻35分、12助攻及12籃板大三元的泰勞森，王哲林也拿35分、14籃板，陳林堅19分，目前福建21勝19敗，剛好位居晉級季後賽邊緣，領先排在第13的深圳2.5場勝差；廣州以亨特27分、7籃板表現較佳。

效力浙江廣廈的劉錚，11日意外沒在先發名單之內，整場比賽也沒上場，最後確定只是輪休，不過廣廈仍靠胡金秋攻下全隊最高22分，其中12分在第3節拿到，終場91比76逆轉擊敗四川金強，廣廈目前27勝13敗，排名暫時獨居第3。

(中時 )