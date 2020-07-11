桃園市蘆竹警分局11日下午15時，與台茂購物中心合作，舉辦小小警察歡樂營活動。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市蘆竹警分局11日下午15時，與台茂購物中心合作，舉辦小小警察歡樂營活動。小小警察還對桃園市長鄭文燦開出罰單，上頭寫著「市長，您辛苦了」，也讓民眾哈哈大笑。

警方表示，現場運用了多項兒童遊樂設施，設計「穿越障礙、逮捕要犯」、「遵行方向、平安回家」及「網網相連，守護安全」等3道關卡，讓小小警察大展身手。希望能以闖關遊戲結合婦幼、交通安全及犯罪預防宣導之方式，加強宣導效果與民眾接納度。

活動中鄭文燦也與小小警察們互動，其中有一位小小警察對鄭文燦提問「市長，過馬路要走什麼地方呢？」，鄭文燦一派輕鬆的回答，「斑馬線」，小小警察還糾正鄭文燦，「是行人穿越道才對」，接著小小警察就對鄭文燦開出了罰單。不過鄭接過今年的第一張紅單後仔細一看，原來罰單上頭寫著的是「市長，您辛苦了」，逗趣的對話情境，也逗得現場民眾哈哈大笑。

活動尾聲，蘆竹分局長黃益三也頒發闖關成功證明給參予本次歡樂營的小朋友們，並且獲得非常多家長的熱烈回應。「婦幼安全，你我有責」，蘆竹分局這次以寓教於樂的方式，希望能將犯罪預防以及交通安全觀念從小深植，同時宣導正確的法律觀念，讓我們國家的幼苗能在健康安全的環境下，快樂成長。

(中時 )