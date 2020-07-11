台中市霧峰區老化指數比10年前增加逾47％，國際外科學會11日在光復新村舉辦衛教活動，醫療團隊指導銀髮族健康飲食，操作復健輔具、運用當地醫療社福資源，並安排戲劇演出，以寓教於樂方式宣導「自己的健康，自己顧」等衛教觀念。

國際外科學會中華民國總會監事、亞大醫院外科部長林志隆表示，根據108年霧峰區公所公佈的人口結構狀況分析顯示，霧峰區老化指數相較10年前，已增加逾47％，人口趨於老化，長者健康不容忽視。

林志隆率學生志工、社工師及營養師等組成醫療團隊，策劃「生理健康」、「飲食運動」等衛教，藉由量測血壓、音叉、色盲圖與牙齒模型，讓長者判斷自身的身體狀況，宣導食物加熱原理，以降低飲食中毒風險，並指導運動姿勢，以預防運動傷害。

醫療團隊並指導關節退化長者正確使用輔具，透過「輔具知識」關卡，讓長者了解穿戴輔具適當的角度及施力點，以達到最佳復原效果；社工師並評估霧峰區中老齡與獨居人口偏高，透過「社工地圖」結合附近資源，宣導醫療輔助管道，並安排戲劇演出、有獎徵答與抽獎摸彩，讓社區銀髮族度過知性歡樂假日。

(中時 )