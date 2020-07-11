11日不僅是中信兄弟有機會封王的日子，同時為罹患急性白血病的知名球評「喇叭」潘忠韋加油，兄弟與慈濟骨髓幹細胞中心合作，在球場外設立捐隨攤位，邀請球迷一起建檔「伸出雙手、捐髓救人」，更邀請到接受骨髓移植、重獲新生的「受髓者」李捷宇、李亞倪及其家人一同為此戰開球。

受髓者李亞倪表示，由於自己是過來人，更知道這機會很難得，「正面的讓大家知道幹細胞很簡單又可以幫助別的家庭，這是很多破碎家庭的希望。」李亞倪受髓重獲新生後，生下健康的龍鳳胎，有緣的是，捐贈骨髓於她的捐髓人，同樣也生下龍鳳胎。

另一名受髓者李捷宇則是棒球迷，原本也很熱愛運動，他同時為潘忠韋隔空喊話相信他身為體育人一定有堅強的意志，能挺過難熬的化療過程。

而捐髓者姚佳伶則向球迷傳達正確觀念，「傳統認知是要拿長長的針從脊椎刺進去，不過現在醫療很先進，只要透過血液分離機就能抽取幹細胞，且不會對身體有任何損傷，有機會能救人一命真的很有意義！」

受髓者與捐髓者都為潘忠韋集氣加油，「相信他逆轉勝一定會成功！」

中信兄弟與慈濟骨髓幹細胞中心合作，在球場外設立捐隨攤位。（黃國峰攝）

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