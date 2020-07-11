台北市長柯文哲（左一）偕同夫人陳珮琪（左二）率市府團隊到雲林縣交流，縣長張麗善（右四）親自迎接。（周麗蘭攝）

台北市長柯文哲偕同夫人陳珮琪率市府團隊到雲林縣交流，第一站抵達雲林布袋戲館，雲林縣長張麗善盡地主之誼。（周麗蘭攝）

台北市長柯文哲今（11日）帶領40多名市府主管到雲林縣參訪農漁業兩天一夜，縣長張麗善親自迎接。張麗善表示，柯率市府人員來訪是三月間就敲定，因疫情而延後，台北市是雲林縣農漁產的最大消費者，歡迎市府來看產地。

柯文哲偕同妻子陳珮琪與與市府高級主管搭乘遊覽車抵達雲林布袋戲館，張麗善站在車門口熱情迎接，隨後安排布袋戲大師黃俊雄操演史豔文、藏鏡人、劉三等戲偶，柯文哲說小時候就是黃的戲迷，50年後才見到本尊。

黃俊雄代表雲林縣致贈柯文哲一頂布袋戲棒球帽，親自幫柯戴上；布袋戲館長方志銘也送親自雕刻的柯文哲戲偶，柯驚訝問是3D刻的嗎？陳珮琪說比較像孔明。

張麗善表示，雲林是農業大縣，台北市是最大的消費市場，且雲林縣40％農產品都在台北農產公司交易，雲林的農漁業朝向科技化管理，北市府願意到雲林縣了解農漁業是非常好的事。

雲林縣府安排科團隊11日參訪布袋戲館、北港朝天宮、台灣鯛生態創意園區，並與雲縣府主管餐敘交流、和青農座談。

12日將參訪台大雲林分院、古坑福祿壽酒廠、華山遊客中心、華南國小實驗教育。

雲林布袋戲館長方志銘（右一）致贈親自雕刻的柯文哲戲偶，柯驚訝問是3D刻的嗎，左起雲林縣長張麗善、布袋戲大師黃俊雄、柯文哲。（周麗蘭攝）

布袋戲大師黃俊雄（中）代表送一頂布袋戲棒球帽給柯文哲（右），左為雲林縣長張麗善。（周麗蘭攝）

(中時 )