王婉霏與劉畊宏結婚13年，近期兩人在《地球人請回答》節目中，談到挑選對象年齡議題時，王婉霏不顧老公就坐在旁邊，竟語出驚人的說「如果現在能選的話，我會找年紀大的，然後有錢的」。就是這句話，讓胡瓜聽完後驚嚇回應：「妳不能在老公旁邊這樣抱怨呀！」

結婚13年悔嫁劉畊宏？王婉霏嘆：年輕不懂事

王婉霏坦言，年齡真的會改變一個人的想法，她在節目中自爆，自己21歲去菲律賓選美時，曾被超級富商追求過，她表示對方財力雄厚到不僅有遊艇、度假村、直升機！王婉霏非常不給老公劉畊宏面子，直接在錄影現場忍不住惋惜地說：「那時候他40歲，我21歲，我嫌他太老，所以拒絕他，可如今回想起來，我真的覺得那時候的我不懂事、太笨了。」劉畊宏則是不甘示弱的起身說：「沒辦法！咱們就是年輕力壯，青春無敵。」聽完這句話，現場所有人都為他拍手叫好。但王婉霏則說，現在回想起來40歲跟21歲，40歲真的不老耶！還連忙嘴甜地對老公說：「他都快50了還長那麼帥」，讓主持人小禎不禁直說「好了，好了」

因為曾同甘共苦過，現在的劉畊宏對老婆十分疼愛（照片/擷取劉畊宏粉專）

劉畊宏隨後提到，其實當初跟老婆認識的過程中，有一段時間非常沒錢，也真的滿窮的，但提到「貧賤夫妻百事哀」這句話時，他跟現場來賓說「我把這句話打破了」，劉畊宏發自內心的說「我反而是因為貧窮，才決定娶她的」，他表示，當老婆剛認識我的時候，其實那時候的我是有錢的，有段時間我們兩人還共同做服裝生意，也是因為這個緣故，先暫離演藝圈一段時間，但在這個階段，我們的經濟就出狀況了，劉畊宏坦言，其實在那段比較沒錢的期間，我們彼此還更相愛，劉畊宏更語重心長的說「即使你曾經有上億，你也可能在一夕之間，什麼都沒有了」，也是因為兩人同甘共苦過，他才加深對老婆的認定。

(中時電子報)