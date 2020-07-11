車輛臨停未拉緊手煞車 林口警籲應養成良好習慣 18:532020/07/11 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 車輛臨停未拉緊手煞車，警籲應養成良好習慣。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 07月10日15時許，泰山區辭修路10號前，發生一起交通意外事故，陳男（39歲）駕駛小貨車，停於泰山區辭修路12巷口後下車卸貨，疑似手煞車未拉緊導致車輛向後滑行，撞上停於路旁停車格內之自小客車，最後推擠撞上電線桿，所幸沒無造成人員傷亡。 林口警分局呼籲駕駛人要養成良好的停車習慣，於停車後應檢視手煞車或腳煞車是否已完成，尤其於有坡度的道路更應隨時留意，如此才能避免意外事故發生，確實保障自己與他人的安全。 (中時電子報) #手煞車 #車輛 #未拉緊 #養成 #習慣 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國MODEL養成「易瘦體質」3秘訣 愛吃照樣瘦很快 20:412020/07/07 美妝 婦聯會：拿捷運月票比婦聯會 黨產會習慣性說謊 不累嗎？ 23:492020/07/07 政治 重男輕女並非只存在老一輩 律師曝：只要「這傳統」還在！ 00:122020/07/08 生活 三餐不正常也是！4壞習慣恐引爆「胃食道逆流」 11:252020/07/08 生活 「攀岩界桂綸鎂」透過運動建立自信 13:582020/07/08 體育 《小森生活》夏日祭典盛大展開！浴衣系列服飾、祭典風格傢俱全新釋出！ 16:162020/07/08 科技 娶正妹妻6年生1子 梁赫群認婚後幻想破滅：牛牽到北京還是牛 09:122020/07/09 娛樂 不習慣每天「沒魂有體」 王維中想念比賽 19:122020/07/09 體育 大甲、大安海堤邊車輛遭破窗 竊賊落網 19:492020/07/09 寶島 東京連3天破200例確診 竟然是這種生活習慣惹的禍 16:022020/07/11 國際 社會熱門新聞 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 花蓮師生畸戀 女師與國三男夜奔七星潭野戰3回 - 社會 姊夫弟媳搞不倫 綠光姊弟衝摩鐵破門抓狂了…弟媳穿女僕裝 - 社會 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 七星潭1夜3戰國三生女師外型曝光 是「甜美小隻馬」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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