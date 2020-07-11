07月10日15時許，泰山區辭修路10號前，發生一起交通意外事故，陳男（39歲）駕駛小貨車，停於泰山區辭修路12巷口後下車卸貨，疑似手煞車未拉緊導致車輛向後滑行，撞上停於路旁停車格內之自小客車，最後推擠撞上電線桿，所幸沒無造成人員傷亡。

林口警分局呼籲駕駛人要養成良好的停車習慣，於停車後應檢視手煞車或腳煞車是否已完成，尤其於有坡度的道路更應隨時留意，如此才能避免意外事故發生，確實保障自己與他人的安全。

(中時電子報)