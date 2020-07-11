把愛獻給母親！桃園中壢區11日舉辦一年一度的模範母親表揚活動「愛獻母親」，除熱鬧的頒獎典禮外，周邊更安排免費的肩頸按摩服務，希望一解母親長年辛勞。其中最年長的羅邱益，年輕時在外協助先生從事農務，對內則須侍奉公婆、教育子女，一生辛勤付出不求回報。

模範母親活動是當地公所每年都會舉辦的年度盛事，為了向勞苦功高的媽媽獻上祝福，公所會先協請里長依照媽媽的年齡、生平事蹟來評估，最後推派1名人選上台領獎。市長鄭文燦11日也特別親臨現場，與2位高齡90多歲的媽媽羅邱益、蔡鍾景妹一同切蛋糕祝賀，現場氣氛相當熱鬧。

其中，高齡94歲的羅邱益本名姓邱，出生在重男輕女家庭的她，3歲就被賣到羅家當童養媳，從沒受過教育的她，婚後除了幫先生從事農務、兼差水泥工，更辛勤拉拔4名兒女長大；另一名93歲的蔡鍾景妹，與羅邱益一樣主外也主內，當家裡沒人能照顧學齡前幼兒時，還將小孩放在採茶竹簍中上山採茶，為得就是就近照顧，生活相當辛苦。

鄭文燦指出，把困難往肚裡吞、把最好留給孩子是台灣母親的特質，今日被推選的模範女親，每個人都擁有動人的故事，在國內活動已經解封的狀況下，希望家人能在遵守防疫規範的前提下，安心帶媽媽們去吃飯、旅遊，共同享受家庭的幸福時光。

(中時 )