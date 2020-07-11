台灣，在古代的名稱，有稱之為「夷洲」，有稱之為「流求」等。不過，有民間人士認為，葡萄牙人在16世紀航海看到台灣時，高呼「Ilha formosa！（Beautiful Island！)（美麗之島！）」，因而把台灣稱為「福爾摩沙」或「美麗島」。

不過，根據《維基百科》紀載，全世界以「福爾摩沙」命名的，遍布歐洲、美洲等五大洲，對象包括城市、山脈、河流、島嶼、海灣等等，例如阿根廷北部內陸的福爾摩沙省。這是怎麼回事？

根據日本已故東京大學校長矢內原忠雄所著《日本帝國主義下的台灣》一書中所述，「在大發現時代，西葡兩國的航海者到世界各地探險，每於看到陸地之時，屢次發出這一歡呼，因此，今日歐洲、亞洲、非洲、南北美洲，據說有12處的地名都叫福爾摩沙」。

另由翁佳音、黃驗合著的《解碼臺灣史1550-1720》，作者在序言表示，「徵諸16-17世紀西方文獻，葡萄牙人講到Formosa，多半是指臺灣島北方的一個島嶼，並無『葡萄牙人驚嘆美麗之島』的文獻依據，追根究柢，此說是後來的誤解、遐想與編造，逐漸訛傳成為定說、成為講述臺灣信史源流的一個標準化開場白。」

「迄今，所出版的各種語文文獻中，我們還是無法找到葡萄牙人船長、水手或者是探險家航經臺灣時驚呼本島為Ilha Formosa的直接紀錄。」

根據翁佳音學者的考證，16世紀，曾經充任葡萄牙船水手的荷蘭人林氏侯登（J. Linschoten，1563-1611）所著的《東印度旅程導覽》，葡萄牙人的航海資料中，提到臺灣本島，都是用小琉球名稱。

而真正命名台灣為「formosa」的，可能是西班牙人。翁佳音指出，《東印度旅程導覽》第54章，西班牙船長Francisco Gali（1539 -1591）在航海誌所提到的As Ilhas Fermosas = 美麗諸島，反而比葡萄牙人更明確指臺灣本島。

換言之，翁佳音認為，葡萄牙人對臺灣島，大部分稱為小琉球，他們提到福爾摩沙島時，多是模糊地指臺灣本島北鄰之島嶼。直到1580年代，西班牙人才更明確將福爾摩沙用來指稱臺灣本島。

最後，西班牙人神父 Alonso Sanchéz於1583年8月15日以西班牙文所寫的《船難述略》，有提到「航經臺灣海峽（golfo）途中，有一島名叫Hermosa」。翁佳音認為，此段文字依然未直接與明確指陳「福爾摩沙」為葡萄牙人所冠稱。

不過，學者也強調，無論如何，歷史想像力畢竟是歷史研究一個重要環節，如同葡萄牙船員驚歎臺灣是美麗島而命名的論說，想像之作成分居多，對認識臺灣往事，卻不傷大雅。

(中時電子報)