直擊！空拍永和塌陷現場急灌漿防止房屋繼續傾斜

今（11）日上午10點30分左右，新北市永和區文化路某建築工地，因為施工中路基流失導致路面塌陷，壓破瓦斯管線，造成瓦斯外洩，警消隨即到場疏散附近住戶，並畫設警戒區，佈水線灑水降溫，幸虧無人受傷，路面坍塌的驚險畫面，空拍影片全程紀錄曝光。

文化路基流失嚴重，下陷範圍約150平方公尺，6棟面向工地的民宅影響較為嚴重，部分民宅1樓外推的牆面龜裂傾斜、雨遮倒塌，採取急灌漿，防止房屋繼續傾斜。

永和區長陳怡君表示，撤離的民眾有51人接受公所安置到鄰近旅社和民權活動中心，其他受影響住戶選擇到親友家暫住，目前公所與相關單位仍在現場緊急處置，房屋損害賠償部分後續會與施工單位討論。

當天下午新北市長侯友宜也到現場視察災情，表示已對營造廠商勒令停工，並要求立即修復瓦斯、自來水管線，經土木結構技師的勘驗，目前狀況穩定，無崩塌危險之虞。

(中時電子報)