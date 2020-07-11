台鐵140次300型自強號列車，昨晚6時10在彰化火車站南端出軌，漏夜搶修10小時，11日清晨4點30分解除封鎖，恢復雙線行車，影響59列次、旅客2萬234人。內部研判是駕駛未完成煞車的動作，台鐵表示詳細原因運安處調查中，如涉人為疏失將依規定懲處。

台鐵140次自強號10日晚間18點10分開加班車，從彰化往七堵，但18點7分才駛出車庫，就在車站南側出軌，機車頭與第1、2節車廂傾斜且擋在軌道上，還撞毀號誌和電路設備，車廂還沒運載乘客，無人傷亡，但是損失慘重，造成班次大亂。

事故發生後，台鐵也緊急公布，預計10日晚間23點59分恢復，修復工程卻比預想複雜，直到11日清晨4點30分才恢復通車。

適逢週末前夕，不少旅客湧入車站要搭車，得知列車出軌延誤焦急又無奈，台鐵調度班次、站務人員廣播疏導。

台鐵清查，這次出軌共影響59列車次、延誤2921分，2萬234名乘客受影響。造成旅客時間誤點，深致歉意。

(中時 )