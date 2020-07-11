中信兄弟若今日戰勝富邦悍將，且另一地統一獅也勝樂天桃猿或和局，魔術數字歸零就能封王，先發投手黃恩賜狂飆K攻封鎖悍將打線，「小可愛」江坤宇更敲出生涯首發滿貫炮拉開比數，5局結束兄弟以8比0領先。

兄弟有望在今日拋下封王黃色彩帶，不僅要自助，更要祈禱統一獅贏球，今日對上富邦悍將，兄弟有好的開始，首局第一棒王威晨靠內野安打上壘，隨後因為悍將一壘首范國宸失誤跑回本壘先馳得點。

4局下半兄弟攻勢大開，傷癒歸隊的林智勝以二壘打開啟進攻機會，詹子賢趁野手失誤上壘，許基宏安打帶有1分打點，接著高宇杰保送形成滿壘，「小可愛」江坤宇面對陳仕朋，敲出生涯首發滿貫炮，讓現場10591名進場觀眾熱血沸騰，歡呼聲不斷，此局兄弟打了11人次、攻下5分大局，也讓陳仕朋投不滿4局就提前退場。

5局下半兄弟持續追分，高宇杰敲出左外野2分炮，將比數開拉到8比0領先。而兄弟先發投手黃恩賜展現優異壓制力，5局僅被敲2支安打、無失分，狂飆8次三振。

而另一地獅猿之戰深深影響兄弟今晚是否能拋彩帶，5局結束猿隊以6比0領先，若兄弟想要今日封王，至少要猿隊與獅隊和局或獅隊贏球才行，否則要等到明日桃園球場的「象猿大戰」定勝負。

中信兄弟江坤宇敲出生涯首發滿貫炮。（黃國峰攝）

(中時 )