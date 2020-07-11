台北市長柯文哲即將在2年後卸任，日前接受《中時電子報》專訪時暢談市政成績單，柯文哲認為，他不管執政還是選舉，理念都是要改變政治文化，他任內嚴守財政紀律，不只可以連續7年沒有舉債，還可以還570億元，另外在他擔任市長第二任後，沒有科長以上的人因貪污案被起訴，且他用人也不分藍綠，副市長來自各政黨。

柯文哲今年是就職第6年，外界都評論他任內解決大巨蛋爭議，為的就是急欲交出成績單，劍指2024年總統大選。柯文哲聽完苦笑說，「我從來都沒把大巨蛋當作是政績，我是善後」。

而談到柯文哲回顧這6年的「施政成績」，柯文哲說，台北市民本來求就很高，一般談政績都是講那種被看得到的，例如東區門戶計畫、西區門戶計畫、公宅興建、市場改建這4樣，但其實他的理念從頭到尾都不變，就是2014年的選舉口號，「改變台灣，從首都開始。改變台北，從文化開始。這是一場以文化為主體的社會運動，也是台灣史上第一次以改變政治文化為訴求的選舉」。

柯文哲說，他在市政會議就一再強調「絕不債留子孫」，北市府明年預算都編完了，可以達到連續7年沒舉債，還償還了570億元，高度重視財政紀律，因此「在我之後當台北市長都非常好當」。而後面才是政治文化的改變，拉高整個公務體系效率，2015年台北市政府資本門預算執行率只有66%，2019年爬到81%，整整提高了15%。

另外還有一點讓柯文哲很有自信的是「清廉」。柯文哲說，他第一任期還有發生警察、公友收紅包，第二任期後就不見了，市府中科長以上沒有一個因貪污被起訴，也就是說「貪污在台北不見了」。

而用人不分藍綠向來是柯文哲的政治主張，柯文哲分享說，有天他看報紙才知道，台北市新任動物園長發布的時候，才知道園長是民進黨立委劉世芳的姊姊，這表示說他們用人不分藍綠。而他的3個副市長更有趣，「一個台北、一個台中、一個高雄，一個國民黨、民進黨、親民黨，這才是了不起的」。

柯文哲說，副市長蔡炳坤是出身藍營系統、前台中市長胡志強的副市長；副市長黃珊珊是親民黨出來的；另一個副市長彭振聲是駐日代表謝長廷提拔過的人，還當過前高雄市長陳菊任內的工務局長，「可以把這些截然不同的人放在一起，實在了不起」。

而柯文哲也強調民眾黨的兩大口號「共融社會、國家治理」，共融社會是個政治理念，台北市有全亞洲最大的同志遊行、共融式遊戲場等。

最後柯文哲總結說，其實只有柯文哲真的做到政治目標，改變台灣政治文化，一個是提高行政效率，一個是沒有貪污、遵守財政紀律、還債，另外就是允許不同意見的人融入市府。

(中時電子報)