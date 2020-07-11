曾因為在全球最大成人網站Pornhub上連續獲得年度點擊第一、獲封為「世界首席AV女優」的米婭卡莉法(Mia Khalifa)，儘管已於6年前退休，但是她演出的影片在Pornhub等成人影片網站裡依然強強滾，她也是這些網站裡被搜尋次數最多的表演者之一。不過在羅馬尼亞竟有一名政治人物日前被開除黨籍，原因竟是他以為米婭卡莉法是一位好學上進的清寒學生。

羅馬尼亞的議員誤以為米婭卡莉法是窮苦學生。（圖／FB）

這位「社會民主黨」的鎮議員杜多拉切（Ionel Isac Tudorache），日前在社群網站上分享一則勵志故事，「她是雅麗珊黛(Alexandra Timofte)，她在燭光下苦讀，最後以10分滿分的優異成績畢業」，他接著補充說「但是我們社會上卻老是追捧一些垃圾偶像。幹得好！雅麗珊黛，願上帝永遠幫助你，願上帝與你同在」。

杜多拉切誤以為米婭卡莉法是羅馬尼亞一名好學上進的清寒學生。（圖／FB）

可能是被假新聞騙了，杜多拉切竟將米婭卡莉法的照片當做是羅馬尼亞一位清寒學生，發文貼出後沒多久，就有網友告訴他搞錯人了，這則貼文也立刻刪除，但這個烏龍事件還是傳進了他所屬的社會民主黨，社會民主黨事後發表聲明，表示不認同杜多拉切的發文，「對於他的錯誤，我們深表歉意。由於這已不是他第一次犯下這類錯誤，因此我們決定開除他的黨籍，並且撤消在政治上對他的支持」。

現年27歲的美籍黎巴嫩裔的米婭卡利法，在短短３個月的AV生涯拍了7部片，其中一部還因為戴著穆斯林頭巾引發爭議，這部影片引發了穆斯林極大的反彈，包括伊斯蘭國ISIS甚至對她發出死亡威脅，讓她相當恐懼。另外她還聲稱自己演出A片，僅獲得1萬英鎊，約新台幣37萬元的報酬，目前她正在為了爭取自己片酬跟製片方打官司。

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(中時電子報)