台中太平區長億夜市舉辦美食澎湃宴，台中市長盧秀燕也親自到場以上菜秀為活動揭開序幕。（馮惠宜攝）

台中市政府也將台中購物節第二周抽獎活動移師到太平長憶夜市美食澎湃宴現場，抽出機車、十萬元現金獎以及百萬汽車大獎。（馮惠宜攝）

「真的？假的？」現正如火如荼舉辦的台中購物節活動，11日晚間在太平長億夜市「美食澎湃宴」舉辦抽獎活動，其中獲得十萬元現金獎的楊小姐接到市長盧秀燕CALL OUT電話，連說三聲「真的？假的？」不敢置信；這場活動結合長億夜市合法化後第一場行銷活動「美食澎湃宴」，盧秀燕特別擔任代言人，親自引領地方議員上菜。

慶祝太平區長億夜市6月1日通過核准設置，市府經發局與夜市管委會合作，11日在太平區長億里、永成里活動中心籃球場舉辦「美食澎湃宴」席開25桌，更結合台中購物節第二周抽獎活動為活動再掀起一波高潮。

從七月開始舉辦的台中購物節活動，目前已有106萬人下載登錄，總銷金額已達2億8千萬元，在這場「美食澎湃宴」現場，盧秀燕也和市議員李麗華、張玉嬿、蔡耀頡等地方議員抽出第二周大獎，包括一輛市值70萬元汽車、一部電動機車及一份10萬元現金得主。

盧秀燕也現場CALL OUT給機車得主賴先生、十萬元得主楊小姐以及汽車得主吳先生，而獲十萬元現金的楊小姐則是連說三次「真的？假的？」不敢置信，她也說希望拿十萬現金做為購屋基金；獲得百萬汽車的得主吳先生三度未接電話，最後他接到電話時說很開心，並且表示，終於不用再開爸媽的車了，他也表示自己剛剛在購物沒有增加中獎機會，他也坦承一開始還以為是詐騙電話呢。

太平長億夜市位於太平區台中小鎮存在已久，歷經地方長期爭取終於合法化，市府經發局與夜市管委會特別匯集14道夜市美食舉辦「美食澎湃宴」，席開25桌；經發局表示，即日起至7月15日長億夜市推出聯合促銷，有24家攤商推出所有商品折10元、滿200元折20、30元或加送額外禮等。此外，長億夜市攤商都是這次台中購物節的優惠店家，消費金額將「3倍計」，中獎機會多更多，想參與購物節抽獎活動民眾，可向攤商索取收據，品嘗新夜市小吃抽大獎。

(中時 )