「真的？假的？」現正如火如荼舉辦的台中購物節活動，11日晚間在太平長億夜市「美食澎湃宴」舉辦抽獎活動，其中獲得十萬元現金獎的楊小姐接到市長盧秀燕CALL OUT電話，連說三聲「真的？假的？」不敢置信；這場活動結合長億夜市合法化後第一場行銷活動「美食澎湃宴」，盧秀燕特別擔任代言人，親自引領地方議員上菜。
慶祝太平區長億夜市6月1日通過核准設置，市府經發局與夜市管委會合作，11日在太平區長億里、永成里活動中心籃球場舉辦「美食澎湃宴」席開25桌，更結合台中購物節第二周抽獎活動為活動再掀起一波高潮。
從七月開始舉辦的台中購物節活動，目前已有106萬人下載登錄，總銷金額已達2億8千萬元，在這場「美食澎湃宴」現場，盧秀燕也和市議員李麗華、張玉嬿、蔡耀頡等地方議員抽出第二周大獎，包括一輛市值70萬元汽車、一部電動機車及一份10萬元現金得主。
盧秀燕也現場CALL OUT給機車得主賴先生、十萬元得主楊小姐以及汽車得主吳先生，而獲十萬元現金的楊小姐則是連說三次「真的？假的？」不敢置信，她也說希望拿十萬現金做為購屋基金；獲得百萬汽車的得主吳先生三度未接電話，最後他接到電話時說很開心，並且表示，終於不用再開爸媽的車了，他也表示自己剛剛在購物沒有增加中獎機會，他也坦承一開始還以為是詐騙電話呢。
太平長億夜市位於太平區台中小鎮存在已久，歷經地方長期爭取終於合法化，市府經發局與夜市管委會特別匯集14道夜市美食舉辦「美食澎湃宴」，席開25桌；經發局表示，即日起至7月15日長億夜市推出聯合促銷，有24家攤商推出所有商品折10元、滿200元折20、30元或加送額外禮等。此外，長億夜市攤商都是這次台中購物節的優惠店家，消費金額將「3倍計」，中獎機會多更多，想參與購物節抽獎活動民眾，可向攤商索取收據，品嘗新夜市小吃抽大獎。
(中時 )
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