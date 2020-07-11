9日甄子丹在IG曬出特製的「電影蛋糕」和大合照，感謝好友們的祝福，卻意外惹來酸民嘲諷。(圖/ 摘自甄子丹IG)

國際級武打巨星甄子丹今年7月底滿57歲，交友廣闊的他，近期有多場生日趴，好友們爭相替他慶生；9日甄子丹在IG曬出特製的「電影蛋糕」和大合照，感謝好友們的祝福，卻意外惹來酸民嘲諷。

甄子丹的好友們替他舉辦多場生日派對，他也在IG分享收到的蛋糕和聚會照，其中一個蛋糕還是用他拍過的電影，像是《葉問》系列和《星際大戰外傳：俠盜一號》等劇照拼湊的「電影蛋糕」，別出心裁；他開心地表示，「Thank you for a wonderful lunch and early celebration.」，謝謝大家提早替他慶生。

最近一場生日趴有不少家喻戶曉的明星好友出席，包括呂良偉、袁詠儀和徐子淇，還有ㄧ些他多年來工作的好夥伴。豈料，他的慶生趴招來酸民嗆聲，認為只是57歲生日不懂為何如此大費周章，「57歲也慶祝？難不成57歲也算大壽？」；但不少粉絲覺得明星聚會沒什麼好說嘴，「住海邊？」、「慶祝生日也不行？」。

(中時電子報)