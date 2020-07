9日甄子丹在IG曬出特製的「電影蛋糕」和大合照,感謝好友們的祝福,卻意外惹來酸民嘲諷。(圖/ 摘自甄子丹IG)

國際級武打巨星甄子丹今年7月底滿57歲,交友廣闊的他,近期有多場生日趴,好友們爭相替他慶生;9日甄子丹在IG曬出特製的「電影蛋糕」和大合照,感謝好友們的祝福,卻意外惹來酸民嘲諷。

甄子丹的好友們替他舉辦多場生日派對,他也在IG分享收到的蛋糕和聚會照,其中一個蛋糕還是用他拍過的電影,像是《葉問》系列和《星際大戰外傳:俠盜一號》等劇照拼湊的「電影蛋糕」,別出心裁;他開心地表示,「Thank you for a wonderful lunch and early celebration.」,謝謝大家提早替他慶生。

最近一場生日趴有不少家喻戶曉的明星好友出席,包括呂良偉、袁詠儀和徐子淇,還有ㄧ些他多年來工作的好夥伴。豈料,他的慶生趴招來酸民嗆聲,認為只是57歲生日不懂為何如此大費周章,「57歲也慶祝?難不成57歲也算大壽?」;但不少粉絲覺得明星聚會沒什麼好說嘴,「住海邊?」、「慶祝生日也不行?」。

