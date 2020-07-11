大陸北京市召開第148場疫情防控新聞發布會，首都醫科大學宣武醫院黨委書記張國君介紹新發地聚集性疫情首例病例發現全過程。

據《中評社》報導，張國君指出，6月10日下午，家住北京市西城區的唐先生因間斷性發熱到宣武醫院發熱門診就診。該患者自稱近2周無出京史，無外來人員接觸史，無與發熱、呼吸道症狀患者接觸史，無在沒有防護的情況下乘坐公共交通工具史。

按照診療規範及流程，醫護人員對他進行了咽拭子採集並進行核酸檢測。同時，對其查體，進行血常規和肺部CT檢查。當晚，唐先生的樣本在宣武醫院經過雙試劑檢測，均為陽性，CT顯示雙肺多發磨玻璃影。結果出來後，醫院領導高度重視，要求檢測團隊第一時間回溯整個檢驗過程，排除污染的可能後，給出了核酸檢測陽性的診斷結果，經過複核，該病例在6月11日確診。

自該患者進入發熱診室後，都在醫院的服務管理中，整個過程嚴格規範，為準確判斷首個新發地聚集性疫情的確診病例提供了科學依據，為控制疫情贏得了時間。

(中時電子報)