立法院臨時會重頭戲即將在下週登場，預計下周二（14日）開始行使監察院人事同意權。台北市長柯文哲日前接受《中時電子報》專訪表示，民眾黨應該不會投票，監察委員這次名單到了肆無忌憚、無法無天的地步，完全是按照顏色選的，前總統馬英九那時還裝一下弄個無黨籍的，現在真的是完全不管天下人的看法了。

柯文哲說，雖說當初考試院、監察院，民眾黨都有提出意見，但過程非常倉促，有一天民眾黨突然接到一個公文徵詢人選上的意見，但十天內截止，「我們要去哪裡找人，老是用行政優勢」，當時認為海選來不及，所以還是有推薦人選，後來看到名單就徹底絕望，監察院名單就是按照顏色選的，太明顯了。

而最近立法院臨時會議案，讓柯文哲最氣的就是前瞻計畫第二期預算案，柯文哲氣呼呼的說，前瞻一期到現在預算執行率不到30%，錢應該先用完再講，為何還要邊前瞻第2期預算？所以我當時下令民眾黨一定要杯葛反對，後來國民黨也沒去投票。

對於國民黨以不進場投票的方式，抗議前瞻第二期預算案，柯文哲不以為然的說「我就瞧不起國民黨，那這樣你不就是分贓系統嗎？人家分八成、你分二成」。柯文哲認為小黨雖然席次不夠多，「但狗吠火車，好歹你也要吠，國民黨竟然不投票！」

而《屠殺》（The Slaughter）作者葛特曼（Ethan Gutmann）在2018年選舉時指控柯文哲是騙子，柯文哲一狀告上法院，柯文哲氣憤說，當時他給葛特曼訪問，對方還先寄書面資料給他確認有無意見，然後事後卻自己擅自改寫。2014年葛特曼寫信告訴他會改進，認為柯文哲沒有賣器官，沒想到葛特曼2018年又變成政治打手，「我不告他怎麼可以，最好他永遠不要來，來我就要求跟他對質，不然就用視訊對質，看你逃到哪去？」

(中時電子報)