香港「計程車活春宮」影片網路瘋傳，行車紀錄器錄下一名短裙女與襯衫男在後座熱吻愛撫，女方甚至趴下替男方「DIY」，男方不斷露出享受的表情，有網友比對肉搜，發現男主角似乎是時代中國財務長（CFO）黃永年，新聞曝光後該公司股價連三跌。

「計程車活春宮」成為網友熱議話題，影片中短裙女與白色襯衫男，兩人一上車就不斷互摸喇舌，接著襯衫男把女子的手拉過去放在下體，看起來褲頭似乎已經解開，沒多久女子還趴下幫襯衫男上下吞吐，起身後用手擦了一下嘴，慾火焚身的兩人完全把司機當做空氣。

根據外媒報導，這名被肉搜出來的CFO，擁有美國賓夕法尼亞大學、哈佛大學商學院的學歷，2019年6月接任時代中國財務長一職。由於影片在網路不斷發酵，桃色風波影響資本市場，時代中國股價連日受挫，尤其在地產龍頭紛紛漲停、多家房企股價創歷史新高之際，該公司卻遭遇連三跌，市值蒸發至少超過17億港幣。

雖然股價下跌不完全是桃色新聞造成，但卻是壓垮駱駝最後一根稻草，在黃永年接手財務長的第一年，該公司銷售幅度明顯放慢，兩年前提出的千億銷售目標亦尚未達成；另一方面，公司負債總額首次破千億，一年內到期借款就激增了154.35%。

(中時電子報)