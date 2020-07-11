對於國民黨的未來，前主席朱立倫核心幕僚、行政院前副秘書長黃敏恭針對韓國瑜、朱立倫政治個性進行比對。他指出韓國瑜確實有超強爆發力，但是朱立倫態度始終是和平友善，有利爭取支持，不用擔心會不會「被超車」。

據《中評社》報導，黃敏恭是朱立倫擔任桃園縣長（2001年12月20日－2009年9月10日）倚重的副手，朱在桃園縣長任期沒有結束，便接任行政院副院長，黃曾代理桃園縣長達10個月。

雖然，韓國瑜代表國民黨參選2020慘敗，接著6月6日高雄市長又被罷免，韓的下一步會不會參選國民黨主席或再戰總統寶座，令外界關注。所以，記者提問：朱立倫邁向2024之路，韓會不會成為朱的絆腳石？會不會突然「被超車」？

黃敏恭表示，沒有人可以代替韓國瑜說話，只能猜想韓的想法，但是不可否認，韓確實有超強爆發力，但是韓在2020年接連遇到兩次挫折，勢必沈潛與療傷，對於未來還在冷靜思考。韓會不會選2024？任何可能都不能排除，但也不能武斷說，黨內任何競爭或動作都跟韓連結，以後發展還是要看情勢。

黃敏恭更就朱立倫的性格來分析，回顧朱與韓的互動，朱卸任新北市長第一件事就去高雄找韓，拜訪目的就是希望相互幫忙，大選也看出來，朱從未刻意惡言批評黨內競爭對手，就算面對鋼鐵韓粉的酸言酸語，也不曾有過任何負面的批評。

黃敏恭指出，現階段朱立倫倡議就是關懷老人與青年，關注疫情期間年輕人畢業找不到工作，可以先培養成為雙學士、雙碩士，繼續增加自己的職能與競爭力，一旦市場恢復，可以立刻投入就業。而對2020大選勝敗分析，他指出，國民黨是輸在年輕人選票，朱立倫倡議就是要扣緊年輕人的想法。

(中時電子報)