行政院長蘇貞昌今（11）日上午在金山中角灣參加活動，離去前被新北市長侯友宜攔下打招呼，之後友宜回應是利用機會感謝中央裝冷氣政策。此事引起網友熱議，而網友除了討論二人互動，還幫他們腦補內心戲台詞。
行政院長蘇貞昌和新北市長侯友宜參加活動，且時間皆為上午10時。侯友宜在前往下一個行程途中，臨時起意，停在中角灣想與蘇貞昌打招呼，但剛好蘇揆正準備離開，侯友宜下車向他揮手，蘇也打開窗戶回應，並對侯說「你最會講，中央確實要補助來減少地方負擔」。
下午侯友宜被問到此事時，他回應是為了感謝中央幫學校裝冷氣的政策，所以才利用機會向蘇揆致意。
此事在PTT上引起網友熱議，有網友幫他們腦補內心戲台詞，「蘇：選輸你，最後當的比你高，哈哈」、「侯心中暗念：恁爸當初可是贏你30票的 現在卻... 更正30萬票」。
其他網友們則留言表示，「你最會說、你說的都對，好像是吵架最會說的話，小倆口別放閃了好嗎？」、「侯真的不錯，kmt要好好經營」、「超愛拍人肩膀耶」、「警察攔車查酒駕都沒這麼客氣」。
(中時電子報)
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