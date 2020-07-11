（「中友2020翻轉動漫祭」7/11起登場。圖／曾麗芳）

中部首場！日本當紅動漫「鬼滅之刃」原訂8月上映，卻因疫情延期，如今終於確定台灣將與日本同步在10/30上映！在電影上映之前，中友百貨搶先舉辦「中友2020翻轉動漫祭」，今年強打「鬼滅之刃主題展覽」，是中部首度將「鬼滅之刃」實況展場完整呈現的絕美展區！「最終試煉場地」以挑高3.5公尺的紫藤花林，唯美開啟二次元之路，粉絲們可加入鬼殺隊滅鬼行動，一起參加選拔。

「中友2020翻轉動漫祭」7/11至7/26於C棟13樓盛大舉辦，這也是疫情爆發以來，中友百貨首場大型展售會！

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，「中友翻轉動漫祭」今年邁入第3年，前2年均吸引大批動漫迷參與，也創下驚人的銷售成績！原擔心會因為疫情關係影響活動舉辦，所幸，自5月以來疫情控制得當，活動得以如期舉辦，以及搶搭7/15起發放振興三倍券的商機，中友翻轉動漫祭今年業績可望續再攀升。 「中友2020翻轉動漫祭」現場規劃了13大主題展區，將時下最夯的動漫一次集結展出，除了「鬼滅之刃」外，「JOJO」、「關於我轉生變成史萊姆這檔事」、「刀劍神域」、「為了女兒我說不定連魔王都能幹掉」、「Re:從零開始的異世界生活」、「夏目友人帳」等當紅的動漫展區精彩呈現，開幕當天邀請人氣Coser-May梅、BOSS、喵少Athena與粉絲們近距離見面；現場還有擬真複製經典場景，讓人氣角色愛蜜莉雅與雷姆陪你合影，還能與桐人、亞絲娜同遊九份，打造雙層紀念照。

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