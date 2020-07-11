田馥甄將9月25、26、27日一連三天在台北小巨蛋舉辦全球人壽「田馥甄一一巡迴演唱會」，門票開賣時間呼應演唱會名稱「一一」，特別選在11日早上11點正式啟售，一開賣，僅一分鐘內3場共33000張門票售罄，大展高人氣。

她一聽聞順利完售的好消息，開心表示：「謝謝大家！」感謝粉絲們的支持，不過網路上仍有許多歌迷嘆「搶不到票」，對此，她所屬何樂音樂宣布將9月28日加開1場演唱會，至於加場開賣時間請密切鎖定田馥甄、何樂官方粉絲團及拓元售票系統公布。

田馥甄屆時將一連唱4場小巨蛋，吸引44000人朝聖，也突破了她個人在小巨蛋開唱的紀錄，被問及會有特別準備？她說：「不管三場或四場，都一一體會，再一一完成。」至於有計劃移師高雄巨蛋開唱？何樂音樂回應：「今年確定不會有，明年再協調看看檔期。」

而田馥甄一早發文曬出多張爬山美照，祝福正要搶票的粉絲，「努力能一一達成目標，笑得像最後那張照片的我一樣」，並打趣說：「網路通暢眼明手快一一搶到自己要的位置，我的登山杖跟大片高聳的樹林也算生活中一一的蹤跡吧呵呵。」

(中時 )