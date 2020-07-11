王浩宇批評朱學恒挺韓國瑜，事後卻當沒這回事 (圖／王浩宇臉書)

高雄市前議長許崑源墜樓當晚，民進黨桃園市議員王浩宇在臉書PO文揶揄，遭到許崑源遺孀林絲娛提告，崩潰在臉書批評「亂告」、「讓許議長平靜離開好嗎」，遭「宅神」朱學恒酸爆，對此心有不甘的王浩宇今天(11日)在臉書PO文反擊，拿出韓國瑜酸朱學恒，卻遭網友挖出前年PO文狠狠打臉。

有網友翻出王浩宇2018年九合一選後PO文，反問「你自己當初還對小英落井下石」 (圖／王浩宇臉書)

王浩宇今天在臉書反酸朱學恒，指出對方當初在節目上口沫橫飛推薦一個草包給台灣人，當選後還發2萬份雞排慶祝，現在好像一切跟他(朱學恒)無關，更打出悲情牌，稱自己「不計毀譽堅持說真話、不去算計選票得失，一路以來韓黑立場都一致，努力讓台灣人不用叫草包總統」，直問「到底誰比較噁心」。

然而隨即有網友翻出王浩宇2018年九合一大選後要求總統蔡英文放棄連任的PO文，反問「你當時選完還不是對總統落井下石...」、「因為地方大選選輸，要總統放棄連任，不是趁風向不滿總統的時候，趁總統跌倒的時候，推總統一把嗎」，王浩宇則回「整篇文章明明就不是這樣寫的。而且我挺蔡英文，還需要懷疑嗎？」

2018年九合一大選後，民進黨大敗，就連執政20年的高雄也遭韓國瑜攻下，當時國民黨情勢一片大好，多數都不看好蔡英文能夠連任，王浩宇更在選完3天後PO文「請總統放棄連任，勇敢改革吧」，但隔年因韓國瑜引起諸多爭議，蔡英文民調回升後，王浩宇也改口力挺蔡英文連任，稱「情勢不一樣了，當初不要小英連任是希望她在國民黨拿回政權前把該做的做好」，但不被網友買單，痛批「尚書大人」、「風往哪邊吹就往哪邊倒」、「真的是牆頭草」。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)