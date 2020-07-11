據日本媒體報導，琉球沖繩美軍基地爆發群聚感染，已經有超過60人確診感染新冠病毒。其中，普天間基地有38人確診。

據《沖繩時報》報導，沖繩縣知事玉城丹尼11日表示，已經要求關閉出現多人感染的普天間基地和漢森基地，要求美軍提供詳細信息，公佈基地感染新冠病毒的人數，並採取措施控制病毒擴散。

位於沖繩縣宜野灣市的美軍普天間基地在7日就發現多人感染新冠病毒，包括士兵及軍屬。普天間基地是駐沖繩美國海軍陸戰隊的基地，普天間機場是美海軍陸戰隊在日本最大規模的武裝直升機機場。

(中時電子報)