日本沖繩美軍基地爆群聚感染 超過60人確診新冠肺炎 20:132020/07/11 中時電子報 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 沖繩美軍基地爆發群聚感染，已經有超過60人確診感染新冠病毒。(圖/Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據日本媒體報導，琉球沖繩美軍基地爆發群聚感染，已經有超過60人確診感染新冠病毒。其中，普天間基地有38人確診。 據《沖繩時報》報導，沖繩縣知事玉城丹尼11日表示，已經要求關閉出現多人感染的普天間基地和漢森基地，要求美軍提供詳細信息，公佈基地感染新冠病毒的人數，並採取措施控制病毒擴散。 位於沖繩縣宜野灣市的美軍普天間基地在7日就發現多人感染新冠病毒，包括士兵及軍屬。普天間基地是駐沖繩美國海軍陸戰隊的基地，普天間機場是美海軍陸戰隊在日本最大規模的武裝直升機機場。 (中時電子報) #普天間基地 #新冠病毒 #基地 #沖繩美軍 #有超過 也許您會感興趣 國際熱門新聞 港大病毒學家逃亡美國 驚爆陸去年底就知病毒「人傳人」 - 國際 東京連3天破200例確診 竟然是這種生活習慣惹的禍 - 國際 義大利禁止13個「高風險」國家入境 - 國際 川普終於要在大眾前戴上口罩了！他們推出關鍵一手 - 國際 認了！川普：美中關係嚴重受損 不考慮二階貿易協議 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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