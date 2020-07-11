張鈞甯、陳意涵姐妹情依舊，台下坐一起。(取自台北電影節YouTube)
張鈞甯、陳意涵姐妹情依舊，台下坐一起。(取自台北電影節YouTube)

張鈞甯、陳意涵因合作電視劇《痞子英雄》結為好友，兩人姐妹情深，是演藝圈出了名的好閨蜜，未料前陣子卻傳出兩人近1年沒互動，驚爆閨蜜情生變！然而張鈞甯今（11日）晚間出席2020台北電影獎頒獎典禮，也用行動破除謠言，連主持人黃子佼也忍不住直呼太好了，兩人沒有失和。

張鈞甯、陳意涵今晚在台北電影獎頒獎典禮上，用行動破除謠言，兩人在台下肩並肩坐旁邊觀禮，讓黃子佼也直呼：「太好了，陳意涵跟張鈞甯果然沒有失和，兩位坐在一起非常好，大家一定要團結！」逗得兩位女神笑開懷。

「韓國瑜上博恩付錢 董智森脫口3字」中時電子報娛樂給您最精采新聞
「渣前夫爆她房事一周要10次」中時電子報娛樂給您最勁爆新聞
邱澤、張鈞甯相逢台北電影獎 後台大方做這件事！
甄子丹57歲生日趴巨星雲集 這原因惹怒網友
昔日「香港四大美男」徹底崩壞 39歲陳冠希近照邋遢老態盡現
林志玲驚喜現身台北電影獎 美爆！粉色薄紗洩大長腿

(中時電子報)

#張鈞甯 #陳意涵 #台北電影獎 #2020台北電影獎 #第22屆台北電影獎頒獎典禮 #黃子佼 #