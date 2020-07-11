張鈞甯、陳意涵因合作電視劇《痞子英雄》結為好友，兩人姐妹情深，是演藝圈出了名的好閨蜜，未料前陣子卻傳出兩人近1年沒互動，驚爆閨蜜情生變！然而張鈞甯今（11日）晚間出席2020台北電影獎頒獎典禮，也用行動破除謠言，連主持人黃子佼也忍不住直呼太好了，兩人沒有失和。
張鈞甯、陳意涵今晚在台北電影獎頒獎典禮上，用行動破除謠言，兩人在台下肩並肩坐旁邊觀禮，讓黃子佼也直呼：「太好了，陳意涵跟張鈞甯果然沒有失和，兩位坐在一起非常好，大家一定要團結！」逗得兩位女神笑開懷。
(中時電子報)
張鈞甯、陳意涵因合作電視劇《痞子英雄》結為好友，兩人姐妹情深，是演藝圈出了名的好閨蜜，未料前陣子卻傳出兩人近1年沒互動，驚爆閨蜜情生變！然而張鈞甯今（11日）晚間出席2020台北電影獎頒獎典禮，也用行動破除謠言，連主持人黃子佼也忍不住直呼太好了，兩人沒有失和。
張鈞甯、陳意涵今晚在台北電影獎頒獎典禮上，用行動破除謠言，兩人在台下肩並肩坐旁邊觀禮，讓黃子佼也直呼：「太好了，陳意涵跟張鈞甯果然沒有失和，兩位坐在一起非常好，大家一定要團結！」逗得兩位女神笑開懷。
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