高雄市長補選，民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁3人競逐，有自媒體在高雄三民區進行街頭民調，結果不禁讓人吃驚，陳其邁竟以38票(76%)大贏李眉蓁的11票(22%)、吳益政的1票(2%)。

自媒體《台灣民眾電子報》今晚上傳YouTube高市長補選最新街頭民調，被問到為何支持陳其邁？一位先生表示，陳其邁在市政府的時間也很久了，做事情應該比較可以信任。一位年輕小姐也表示，覺得陳其邁之前競選過市長，對高雄的市政比較了解；而李眉蓁應該比較偏向韓國瑜市政延續的部分。一名婦人則說，她相信陳其邁所說要兩年當4年用。

一位先生則表示，支持陳其邁是因他市政比較熟，李眉蓁比較沒有行政經驗。一位阿伯則直言，「支持民進黨的」，被問到陳其邁爸爸有做錯事，阿伯說：「啊！那是他爸爸的事情，跟他也沒關係。」一位婦人則說：「因為覺得韓國瑜不太行，所以想說他(陳其邁)還不錯啦，畢竟也是年輕有為。」也坦言不認識李眉蓁和吳益政，不過李眉蓁長得不錯，看不出41歲了。

另位婦人則表示，之前她是選韓國瑜，可是對韓國瑜蠻失望的；也就是說，他那麼快就跑去選總統，沒有留在高雄好好發揮，所以這次就給陳其邁一個機會，因為他上次表現得還蠻不錯的。

被問到為何支持李眉蓁？一位先生表示，他選李眉蓁因為她年輕，此次國民黨派年輕人出來是好事，年輕人比較有前途。一位婦人則說之所以選李眉蓁是因為她是國民黨的，30年高雄，民進黨永遠沒有比較進展，換黨做做看，輪替嘛！什麼黨都好，輪替看看誰做得比較好。

(中時電子報)