張鈞甯褲裝現身依舊是女神風範。（盧禕祺攝）

邱澤、陳意涵連袂頒獎。（盧禕祺攝）

吳慷仁擔任評審也是頒獎嘉賓。（盧禕祺攝）

鍾瑶以個性化造型亮相。（盧禕祺攝）

今年第一個大型頒獎典禮、第22屆台北電影獎今（11日）晚在台北市中山堂舉行頒獎典禮，現場閃耀星光，包括傳過緋聞的影帝邱澤與張鈞甯時隔半年多再度同場，邱澤先受訪時表示，有在後台碰面打招呼，因為人滿多就打招呼而已，來北影就像開同學會，被問會尷尬嗎？他笑答「你等一下問她」，張鈞甯隨後大方表示：「沒什麼狀況為什麼要尷尬呢？但沒有聊天，就先打招呼而已。」

而已分手兩年多的影帝吳慷仁今年擔任評審與頒獎嘉賓，他也和來頒獎的鍾瑶一前一後亮相但未受訪。此外，還有曾合作電影《一八九五》、偶像劇《敗犬女王》的溫昇豪、楊謹華也聯袂現身頒獎，這是兩人時隔11年再度同台。

前幾天暈眩發作的影后楊貴媚抱病出席，她形容這幾天人生已經變黑白，透露自己感覺人還在「飄」，原本想婉拒出席，但聽到要跟吳念真導演一起頒發百萬首獎，「我爬都要爬來」。此外，去年影后李亦捷、林依晨、柯震東、鳳小岳、張榕容、陳意涵、大病初癒的尹馨、北影大使陳庭妮、劉冠廷、謝欣穎、林柏宏、石頭、夏于喬、丁寧、黃嘉千、莫子儀、王淨、曾敬驊、吳念軒、呂雪鳳、曾之喬、張睿家、阿Ken、紀培慧等入圍者、頒獎嘉賓也都亮麗出席。

(中時 )