夏日炎炎，在高溫的豔陽照射下，熱傷害就診人數屢創新高。根據國健署統計，在7月以來短短10日，國內熱傷害人次已經創下4年新高，達190人次。若進一步分析各縣市分布，190人次當中，又以台中居冠，7月以來就有29人次熱得被送往急診治療。

中央氣象局天氣預報資料顯示，最近台灣夏季室外氣溫動輒攝氏35度以上，甚至有時會高達攝氏37度。國健署統計顯示，6月、7月（截至10日）的熱傷害人次都較過去3年多，創下4年新高。其中，今年6月熱傷害人次為662，2017到2019年的同期最高只有467人次，而今年7月短短10天就有192人次熱傷害，比2017年的174人次還要高。

若進一步分析7月以來各縣市熱傷害的急診就醫情況，台中市居首位，10天就有29人次就醫，其次為21人次的彰化縣、19人次的高雄市、16人次的台南及雲林縣、12人次的新北市、10人次的台北市及澎湖縣，其餘縣市都僅個位數。

國健署社區健康組組長羅素英表示，前述的統計來自全台181家醫院的統計，均為急診就醫情形，急診就醫人次，意味著這些人都是熱到昏厥才被他人送院，並不包含自行降溫而未就醫的患者。此次急診就醫人次以中南部居多，具體的原因還需了解。

羅素英提醒民眾，長者及小孩對溫度的調節能力相對差，當室內溫度持續上升，過度出汗而處於脫水的狀態，更會加重熱傷害的發生，建議平時多喝開水，且要定時喝，不是口渴了再喝，同時避免喝含有酒精及大量糖分的飲料。

面對炎熱的氣候，許多人都會把冷氣調到最強，但羅素英表示，若經常進出冷氣房，身體容易出現打噴嚏、流鼻水等不適情形，室內冷氣溫度應設定在26至27度，從戶外到冷氣房內最好先穿薄外套。在不開冷氣的情況下，也應該保持良好的通風。

羅素英進一步表示，人體內的熱量是通過輻射、傳導、對流和蒸發向外擴散的。因此，穿著寬鬆的衣服內可以形成對流，將部分熱量帶走，領、袖、褲腿等開口處最好敞開些，更有助於散熱，穿起來會更涼快。

(中時 )