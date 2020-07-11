9日是國中畢業生參加「五專聯合免試入學」報到撕榜的日子，全國共分為北、中、南三區，位於北區的新生醫專今年預計招收670名學生，一早就有來自各地的國中生前來，親手撕下自己喜愛的系科號碼，最後順利錄取。

由於新冠肺炎的緣故，今年聯招會規定，每位學生只能由一位家長陪同，逐一檢測體溫，且全程戴口罩，在等候區陪同的家長，個個都能清楚的觀望自己的孩子報到、撕榜單，在綠色校園裡，停車場或馬路都停滿了家長的汽機車，景象壯觀。

聯合免試入學的成績比序，2／3是根據國中生在校的多元學習表現，再加上1／3的國中會考成績，兩者加總後的成績排出報到順序，計分七個梯次報到；現場分等候區、報到區、待分發區及分發區等，學生及陪同家長在等候區等候，由主辦單位分梯次招呼，學生完成報到手續後便可到待分發區等候，依序唱名登上分發區，撕下號碼榜單完成登記後即表示錄取。

新生醫專校長駱俊宏表示，五專是大專校院，學生畢業後可獲頒副學士學位，就業升學兩相宜，畢業兩年後可以報考研究所，所以非常受到歡迎。

畢業於新莊中平國中的張晏甄，最後順利錄取護理科，爸媽盛讚校園寧靜且非常舒適；姊姊是從新生醫專畢業的蘇禹安，也於今年跟隨姊姊腳步，選讀護理專業；觀音國中畢業的董佳姈，興趣是就讀幼保科，爸媽異口同聲表示尊重，希望孩子能夠快樂學習。

(中時 )