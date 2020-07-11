7月11日是「世界人口日」，聯合國人口基金會研究發現，應對新冠疫情的封鎖措施若持續達到半年，將導致保健服務被迫中斷，估計中低收入國家將有4700萬名婦女因此無法取得避孕藥品或工具，700萬人將意外懷孕，更可能出現多達3100萬宗性暴力案件。

研究指出，由於新冠疫情持續延燒，避免童婚、避免女性割禮、降低孕婦死亡率等女性保護計畫進度嚴重落後。最新分析顯示，如果上述服務和計劃持續關閉半年，未來10年中將有1300萬名女孩被迫結婚，200萬名女孩可能被迫執行割禮。

聯合國人口基金執行主任卡內姆表示，疫情讓大家的工作變得更加困難和緊迫，因為愈來愈多的女孩身處危險之中；他強調，他們不會停止工作，直到所有女孩都能擁有屬於自己的權利與選擇。聯合國秘書長古特雷斯則稱，國際社會已承諾2030年普及性健康服務，完善避孕需求，並結束暴力侵害婦孺的行為，這一領域的進展決不能因疫情付諸東流。

(中時 )