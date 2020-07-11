林志玲擔任台北電影獎開場引言人。（台北電影節提供）

林志玲擔任台北電影獎開場引言人。（台北電影節提供）

黃子佼攜手柯佳嬿聯手主持台北電影節頒獎典禮。（台北電影節提供）

今年第一個大型頒獎典禮、第22屆台北電影獎今（11日）晚在台北市中山堂舉行頒獎典禮，除了先前已曝光的閃耀星光，典禮一開始更出現超大驚喜，去年終結單身、成為新手人妻的第一名模林志玲，以「彩蛋一號」亮麗現身，擔任典禮引言人，鼓勵大家一起帶著無懼包容的心繼續前進；接著典禮主持人黃子佼現身，再宣布還有另一個彩蛋，就是他還有個主持搭擋、金鐘視后柯佳嬿！

「志玲姐姐」一現身，全場就出現「哇嗚」驚呼，雙頰略顯圓潤的她，散發著幸福感，身穿優雅禮服，呈現出貼身腰線，婚後總被關注「做人」進度的她，看起來小腹依舊平坦。她以溫暖語調緩緩表示：「今年世界改變了，我們試著探索一個新的生活方式，也試著適應一個新的人際模式，但這一切都讓我們變得更勇敢、更懂得珍惜！」

她說，電影就像是人生縮影，透過電影追求共鳴、尋找感動，電影在我們生活中分分秒秒發生，也許我們都忽略了最珍貴的畫面，就好像此時此刻我們在同一空間、即使只是呼吸都是一種很奢侈的幸福，都是很難得。要謝謝每一個人的努力，讓我們相聚在這裡。台北電影節克服種種困難，在這裡如期舉行，我們要為這些細膩而倔強的電影人加油！」約3分鐘的引言，卻帶給大家滿得正能量與鼓勵！

典禮另一主持人柯佳嬿表示，她人生第一次主持就獻給台北電影獎，對於被誇很有勇氣，她笑說覺得黃子佼最有勇氣：「你都不怕，我為什麼怕！」黃子佼則笑回「我只是演技好」。黃子佼去年主持時為典禮寫詩，柯佳嬿則是一口氣背出今年29部入圍影片，獲得滿堂彩，她笑說：「因為今年我沒有影片作品入圍，只好報復性把所有影片都背起來！」幽默機智完全不見主持生手的青澀。

(中時 )