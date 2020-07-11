4局下梁家榮擊出3分砲。（范揚光攝）

樂天桃猿先發投手翁瑋均完投9局僅失2分，拿下勝投及單場MVP。（范揚光攝）

中職今（11）日的統一獅與樂天桃猿之戰，不想輸球看到中信兄弟上半季封王的桃猿隊打擊火力全面發揮，土投翁瑋鈞投出生涯首場先發9局完投勝，終場桃猿9比2打敗獅隊，中止對戰3連敗。

猿隊派出本土投手翁瑋均先發，翁瑋均本季對戰統一獅3場先發戰績1勝2負，今天他投了9局被打6安打、失2分，獲得個人第6勝。翁瑋鈞上一場投到8局的比賽是去年5月對戰中信兄弟，只失1分拿到勝投。

獅隊排出本季一軍初登板先發的方建德，去年方建德有6場後援對戰桃猿，吞下0勝1敗，今天他主投3.1局被打8安打、失6分。不過，獅隊林安可在9局上揮出陽春炮，林安可半季已達20轟，領先群雄。

樂天桃猿在1局下展現攻勢，陳晨威四壞球保送上壘、隨即盜上二壘，林智平補上二壘安打，陳晨威搶下第1分，林泓育打靠著野手選擇獲有1打點，桃猿2比0領先獅隊。

比賽直到4局下，猿隊又有得分的攻擊，朱育賢率先揮出陽春炮，郭嚴文、林承飛安打，梁家榮揮出全壘打，猿隊一口氣再拿3分，桃猿6比0拉開領先比數。

7局下，桃猿林泓育擊出左外野全壘打，帶有2打點。獅隊到了8局上才有分數進帳，本季剛升一軍的張偉聖轟出生涯首支全壘打；8局下，桃猿再得1分，獅隊1比足9落後猿隊。

(中時 )