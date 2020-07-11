健保署今公布2019年10大燒錢疾病，慢性腎臟疾病再度居首，39.7萬人共耗費了533.16億元，其次是309.6億的糖尿病、180.03億的齒齦炎及牙周疾病等。受人口老化影響，近幾年來上榜項目都以慢性病居多，健保署估計，隨著醫療進步拉長個人壽命，未來慢性病的花費恐會繼續增多。

10大燒錢項目，依序分別為慢性腎臟疾病、第二型糖尿病、齒齦炎及牙周疾病、齲齒、高血壓、抗腫瘤治療、呼吸衰竭、慢性缺血性心臟病、思覺失調症及支氣管及肺惡性腫瘤。

根據統計，2019年共有39.7萬人就醫接受慢性腎臟病治療，耗費的資源破500億；糖尿病則有153.6萬人就醫，耗費的資源達300億以上；齒齦炎及牙周疾病耗費超過180億、齲齒超過160億，其餘包括高血壓、抗腫瘤治療、呼吸衰竭、慢性缺血性心臟病等上榜的前10名則介於約110到140億之間。

健保署副署長蔡淑鈴表示，台灣人口老化嚴重，近年上榜的燒錢項目都以慢性病居多。以最新統計為例，慢性病佔了4項，癌症則有2項，但嚴格來說癌症也算是慢性病的一種，隨著長者人數增多，許多癌症藥物治療進步，病患的壽命也會拉長，預計接下來慢性病的花費還會繼續增長。

對於高居首位的慢性腎臟病，蔡淑鈴表示，此處含括的是初期到晚期洗腎的病人，醫療費用高除了因為生活習慣不好造成患病之外，患者的及早醫療介入也是主因。健保署目前針對初期個案提供衛教，藉由生活習慣的改善恢復腎功能，對於3b到第5期者，則著重在腎功能的維持，避免走入洗腎這一步。

台大醫院綜合診療部主治醫師姜至剛表示，民眾若年過40，腎功能每年平均會衰退1％，到了8、90歲還夠用，約會下降到40％左右，中間若出現糖尿病，且控制不佳，可能就會加速洗腎的速度。新洗腎的病人當中，有46％都是糖尿病控制不好造成。

腎臟病的危險因子也包括過量用藥、空汙。姜至剛表示，有些止痛藥標榜不含類固醇，但非類固醇類的抗發炎止痛藥反而傷腎，而空汙藉由肺部進入體內循環，其中的微粒、重金屬也含有發炎物質，不光是肺癌，也會增加腎臟、心血管、腦血管疾病的風險。

對於位居第2、第3的口腔疾病，衛福部雙和醫院牙科部主任黃茂栓表示，民眾口腔的生態環境若沒有處理好，可能就會導致牙周病、齲齒等問題，建議用餐後清潔口腔，每半年洗牙一次。

北榮家庭醫學部主治醫師賴志冠表示，糖尿病、高血壓屬於慢性病，都與肥胖、運動不足、飲食西化有關，建議民眾多運動，男生腰圍控制在90公分以下，女生則是80以下，留意BMI，並避免高油、高糖、高鹽的飲食。

(中時 )