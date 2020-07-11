近日高雄市政常常遭到民眾指出割草、積水、鋪路等問題，民眾近日指出高雄市鼓山區翠華路也有明顯的補丁，希望市府能夠改善。

近日高雄市政常常遭到民眾指出割草、積水、鋪路等問題，「Wecare高雄」在臉書上發文為代理市府說話，呼籲不要胡亂抹黑！

「Wecare高雄」指出，「依照法規跟政府的工程進度，算起來這些案子應該是韓市府的標案。」

高市府工務局也呼籲民眾，切勿被相關不實輿論誤導，希望在客觀理性下建議，勿以偏頗質疑言論抹煞市府團隊的努力，也請民眾如發現道路或人行道損壞，可立即撥打免付費1999通報專線，養工處將立即派員查勘修復，還給市民一條安全回家的路。

另有直播主「jingle lin」7月8日在Youtube直播影片中表示，相較於新鋪的馬卡道路，翠華路有明顯的補丁，希望市府能夠改善。

(中時電子報)