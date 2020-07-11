潘越雲11日在台北國際會議中心舉辦「經典·潘越雲2020演唱會」，這場演出原訂4月舉辦，因新冠肺炎疫情而延期，潘越雲唱完〈痴痴的等〉後，感性地說：「經過漫長的歲月，這一刻等待得非常非常久，我很對不起你們！在這個特別的夜晚，我演出時看到你們戴口罩，為了讓你們也看到我，今晚我為了你們擦紅色口紅。」

潘越雲出道40年，唱過無數場演唱會，謙虛表示自己最大的資產就是當一個歌手，「今晚每一首都是經典，不知道有沒有你們最想聽的歌」，她相信每位歌迷的心中，各有自己最喜歡的經典歌，「但我閉上眼，想到的是最原始、最初衷的〈天天天藍〉」，此時她背後的大螢幕播放影片，正是潘越雲現年20歲的女兒「璽兒」於2002年所錄下，影片中璽兒懵懵懂懂地哼唱，模樣可愛。

潘越雲今以〈愛的箴言〉揭幕，剛從碩士畢業的她不斷自我突破，首次嘗試自彈自唱開場，苦練鋼琴8個月，就是為了帶給觀眾意想不到的驚喜；為了達到最佳狀態，潘越雲開唱前準備超過一年，堅持健身、練舞、練琴，每天吃少油少鹽的食物保持體態。

配合新冠肺炎疫情控管，今晚每位進場觀眾均需填寫健康聲明書，所幸民眾相當配合、排隊秩序良好，近2500位歌迷順利入場；此外，潘越雲的眾好友吳楚楚、李壽全、小蟲、林淑容、范怡文、陳明真等人到場欣賞，李宗盛也錄影片支持：「很開心在大家的面前跟阿潘說一聲謝謝妳，我跟阿潘合作的第一首歌〈鎖上記憶〉，那時我還進不了滾石，在這之後我才得以進入滾石，展開我的製作人生涯。」而目前就讀大學美術系二年級的璽兒，則隱身台下欣賞。

潘越雲今在台北國際會議中心開唱。（石智中攝）

陳明真今晚和老公及二個兒子到場欣賞。（石智中攝）

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