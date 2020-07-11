男子在賣場偷竊被抓，竟脫褲露鳥大鬧店家(影片源自Youtube/B.C.&Lowy)

逛街遇到竊賊，大部分的人會選擇報警，並遠離對方，以免身上攜帶任何武器，但這名霸氣男子，一拳KO露鳥竊賊，讓在場所有人拍手叫好！美國一名男子，在超市偷東西被抓到，他一時惱羞竟脫褲露鳥，連菊花也露給大家看，最後反被一拳打趴。

事情發生在美國的堪薩斯州（Kansas）的一間超市，根據店員表示，這名竊賊是偷東西慣犯，曾被店長抓到現行犯，想不到又再度「光顧」同一間超市，當天店員發現男子搬了許多商品，但沒多久商品卻又不見，因此上前詢問東西放去哪裡，男子則回答「隨便放到商品架上了」。

因為男子行為太可疑，店員要求離開，但他下一秒卻理智斷裂，先拿出美工刀揮舞、飆罵店員，接著脫下褲子露鳥，甚至對著超市裡所有人搬開臀部，露出菊花，瞬間引起搔動，結果超市外一名高壯男子，進到店裡接給竊賊一拳，並說「現在我可以買東西了吧」，店員則爽回「當然可以」！

之後竊賊被警方依妨害安寧、恐嚇等罪名逮捕，至於揮拳的高壯男，警方認為當時對方拿美工刀揮舞，擾亂賣場情節嚴重，因此沒有追究高壯男打趴竊賊的後續處理。

(中時電子報)