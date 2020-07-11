網友在王浩宇臉書留言。(取自臉書)

罷韓投票當天，已故高雄市議長許崑源傳出在住出墜樓，遺孀林絲娛前往高雄地檢署控告民進黨桃園市議員王浩宇等7人侮辱誹謗死者罪。對於王浩宇說已道歉過，前民眾黨發言人陳思宇質疑，不誠心的道歉比不道歉還傷人，而王浩宇也在臉書反駁，有網友看到後直呼「思宇妳就直接告白了吧」。

陳思宇在臉書上表示，這場紛爭無法停息，是因為王立場不定、說法反覆，才會引來這麼多不滿民眾，甚至被質疑反操作，而王若繼續以嘲諷的方式面對，甚至指責對方是不可能平息社會情緒的。她向王浩宇喊話，「請王浩宇議員好好道歉吧」並指出不誠心的道歉比不道歉還傷人。

對此，王浩宇也在臉書上發文回應，稱他之前的貼文哪句有問題，並批評民眾黨是在做政治操作。陳思宇則回應，指如果王浩宇覺得自己沒錯，那為在引起爭議後要兩度道歉？並指出雖然她在王浩宇面臨自家人也不相挺時發文緩頰，但她覺得做政治真的不能連人性最後的善良都沒有了，並再度呼籲王浩宇「誠心的道歉吧」。王浩宇則說，之前他刪文道歉，是因為知道韓粉在政治操作，並再指民眾黨是和韓粉站在一起回擊。

網友們則王浩宇臉書留言表示，「陳思宇是王浩宇肚子裡的蛔蟲嗎？連王浩宇道歉有沒有誠心，陳思宇都一清二楚呢？」、「思宇妳就直接告白了吧」、「有本事招風，就要有智慧息浪」、「結論是思宇無法原諒浩宇」、「思宇對你是真愛呢，人如其名真是罕見」。

(中時電子報)