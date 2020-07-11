中印邊境發生流血衝突，引發緊張局勢，印度更被指可能透過控制麻六甲海峽，以此威脅陸方。不過，消息人士透露，大陸早已準備好多項應對策略。

美國《富比世》網站10日刊文稱，多年來印度一直有1項對陸戰略優勢：大陸很依賴通過馬來西亞和印尼的麻六甲海峽，以運送貨物和石油。這條狹窄的水道也是一個完美的戰略通道。印度依靠在印度洋的優越位置，在麻六甲海峽附近的安達曼和尼科巴群島擁有軍事基地，因此發生危機或戰爭時，印度海軍能夠切斷麻六甲通往印度洋的航線。

軍事研究人員接受美國陸軍作戰司令部採訪時說，大陸確實擔心印度可能封鎖麻六甲海峽。如果印度想切斷與大陸的貿易，他們所要做的就是在麻六甲海峽停泊一批艦艇。

不過，文章指出，陸方正在採取行動，結果可能使印度封鎖海峽的所有企圖付諸東流。首先，作為「一帶一路」倡議的一部分，大陸正在巴基斯坦建設1個新港口。該港口位於巴國西部的瓜達爾。在那裡卸下的貨物將可透過中巴經濟走廊的陸路運往大陸。

其次，若要避開麻六甲海峽，另1條航線是北冰洋航線，位於俄羅斯北方。隨著北極地區冰層逐漸減少，更多船隻可以通過。現在，大陸正在北極地區投資建設連接歐洲的港口基礎設施。大陸還在2018年推出了首款國產的雪龍2號破冰船。

此外，大陸也在開發1條直接通往歐洲的陸上通道。近年來，數千列火車穿越亞洲，堪稱傳統絲綢之路的現代版。這種基礎設施也有助降低大陸對海上航線的依賴度。

另一方面，印度則在逐漸提升印度洋上的海軍力量，以抗衡大陸。印度時報8日報導，與大陸在邊境拉達克地區爆發嚴重衝突後，印方認為，東部的安達曼海地區可能受到大陸海軍威脅，因此決定大幅度加強安達曼和尼科巴群島的軍事部署，強化基礎建設，以「有效對抗大陸在印度洋地區的擴張」。

(中時 )