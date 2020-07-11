儘管美國新冠肺炎單日確診人數持續創新高，加上市場預估即將登場的第二季財報季恐出現12年來最糟成績，但仍無法抑制美股漲勢，那斯達克指數10日再創新高。美國吉利德藥廠（Gilead Sciences）表示，新冠肺炎藥物瑞德西韋（remdesivir）可改善臨床復原狀況，並讓死亡風險降低62％。受此激勵，吉利德10日股價大漲逾2％。

道瓊工業指數10日收盤大漲369.21點或1.4％，報26,075.3點，標普500指數揚升1％，以3,185.04點作收，那斯達克指數終場上揚0.6％，收在10,617.44點，再創收盤新高紀錄。亞馬遜和網飛10日股價再次締造新猷，帶領那指上攻。

就周線而言，道瓊指數全周揚升0.9％，標普指數收高1.7％，那斯達克指數勁揚4％。2020年迄今，道指和標指分別下跌8.6％和1.4％，但那指漲幅超過18％。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，市場早已預期第二季企業獲利可能直線下滑，美股可能不受黯淡的業績影響，持續維持上漲趨勢。 根據Refinitiv數據顯示，標普500百大企業第二季獲利估計暴跌44％，將創下全球金融危機以來最差季度表現；2008年第四季企業獲利崩跌67％。

網飛、百事可樂、美鋁，以及多家重量級金融股將率先公布業績，包括摩根大通、富國銀行、花旗集團、高盛和美國銀行（BoA）等。根據Refinitiv數據，金融股第二季獲利可能腰斬，縮幅超過52％。網飛的財報將於23日出爐。

根據路透社統計，美國10日新冠肺炎新增確診案例突破6.9萬人，已連續三日刷新紀錄。美國九個州單日確診案例亦創下新高。截至11日，美國確診案例逼近330萬例，死亡人數超過13.6萬人。

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