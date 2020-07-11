大陸銀保監會：嚴禁銀行險企參與場外配資 21:492020/07/11 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股近期急漲，大陸銀保監會11日對此表示，要特別強化資金流向監管，嚴禁銀行保險機構違規參與場外配資，以防資產泡沫。 新浪財經報導，大陸銀保監會新聞發言人指出，要督促引導資金脫虛向實，深入進行市場亂象整治，嚴厲打擊資金空轉和違規套利行為。 他表示，目前特別要強化資金流向監管，規範跨市場資金往來和業務合作，嚴禁銀行保險機構違規參與場外配資，嚴查亂加槓桿和投機炒作行為，以防止催生資產泡沫，確保金融資源真正流向實體經濟中最需要的領域和環節。 (工商 ) #陸銀保監會 #嚴禁 #場外配資 #違規 #特別 也許您會感興趣 財經熱門新聞 他存了5年半金融股賣掉！網一看帳單驚呆 - 財經 抓到了！最狂妖股遭殺 驚爆某大戶倒貨X億 - 財經 散戶炒股炒上天！下周台股關鍵點殺破 最慘下場… - 財經 太血腥！死越多人…美股越噴 專家揭3大真相 - 財經 無廠晶片商大勝利！英特爾不斷被超車 台積電超強招曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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